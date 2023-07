Osimhen e il Napoli distanti 40 milioni sulla clausola: lui la vuole di 120, il club di 160 (Gazzetta)

L’intesa non è detto che arrivi a metà strada. Col rinnovo Victor diventerebbe il giocatore del Napoli più pagato di sempre: 7 milioni, bonus inclusi

Tra il Napoli e il rinnovo di Osimhen c’è di mezzo la clausola rescissoria. Scrive la Gazzetta che sì, le parti vogliono concludere, l’agente Calenda è a Castle di Sangro ma sulla clausola l’accordo non è così semplice. Ecco cosa scrive la Gazzetta:

Il Napoli farà di Osimhen il giocatore con l’ingaggio più alto della storia azzurra: il rinnovo sarà di almeno altri due anni rispetto alla scadenza attuale (2025) e garantirà al nigeriano un ingaggio da 7 milioni netti (bonus inclusi). Resta l’ultimo nodo da sciogliere, legato appunto alla clausola: l’entourage del giocatore la vorrebbe di massimo 120 milioni, il Napoli non vorrebbe scendere sotto i 160. Ecco perché ci sarà ancora da lavorare nelle prossime ore, per cercare un punto di incontro che non sarà per forza a metà strada.

