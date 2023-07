Nizza, gli ultras impediscono a Cahuzac (ex Bastia) di entrare nello staff dell’allenatore Farioli

L’italiano Farioli lo voleva nel suo staff al Nizza ma gli ultras lo hanno impedito per il suo passato da giocatore al Bastia

Gli ultras del Nizza hanno impedito a Yannick Cahuzac, ex vice allenatore del Lens, di entrare a far parte dello staff di Farioli, il nuovo allenatore della club rossonero.

Il motivo per cui il tifo organizzato del Nizza non vuole Cahuzac risiede nel passato dell’allenatore che tra il 2005 e il 2017 ha vestito i colori del Bastia:

Scrive Rmc Sport:

“I tifosi del Nizza non hanno dimenticato gli eccessi avvenuti durante un incontro contro il Bastia nell’ottobre 2014. All’Allianz Riviera è scoppiata una rissa in campo e poi ci sono state diverse invasioni. Quasi nove anni dopo, il gruppo Ultras Populaire Sud si è detto “scandalizzato” e “contrario” all’arrivo di Cahuzac. «Non ha niente a che fare con il Nizza», hanno scritto in particolare gli Ultras, riferendosi agli incidenti accaduti nel 2014. Se fosse stato nel club durante questo famoso incontro, Yannick Cahuzac non avrebbe giocato per squalifica. Ma aveva rilanciato un tweet inequivocabile: «Nizza-Bastia. Derby per l’onore. Il Leone deve vincere»“.

Dopo il ritiro dell’anno scorso, Cahuzac è diventato l’assistente di Franck Haise al Lens per poi lasciare l’incarico per motivi personali. Dopo l’annuncio ufficiale del club però, Yannick Cahuzac alla fine non entrerà definitivamente a far parte dello staff di Farioli a causa del suo passato al Bastia.

