Napoli, risentimento alla coscia per Demme. Per Lobotka parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato 

Il report della seduta pomeridiana: Mario Rui ha lavorato in piscina, Lozano in gruppo. Terapie per Elmas, Gaetano personalizzato in campo

Il Napoli ha pubblicato il report dell’allenamento pomeridiano a Castel di Sangro. La squadra di Garcia è al terzo giorno di ritiro in Abruzzo. Ancora tanti gli infortunati in squadra. A partire da Mario Rui, che ha lavorato solo in piscina, Elmas che ha svolto terapie e Lobotka, che ha svolto parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Personalizzato anche per Gaetano. Mentre si è dovuto fermare in anticipo rispetto ai compagni Diego Demme, alle prese con un risentimento alla coscia.

Di seguito il report del club:

Terzo giorno di preparazione per il Napoli allo stadio Teofilo Patini di Castel di Sangro. La squadra dopo una prima fase di attivazione si è divisa in due gruppi. Chi è andato in campo ieri dall’inizio ha svolto lavoro di scarico in palestra. Gli altri uomini della rosa dopo una prima parte di esercitazione tecnica hanno disputato una partita a campo ridotto con porticine e lavoro di forza sul campo C. Al termine della sessione partita a campo ridotto. Mario Rui ha effettuato lavoro in piscina, Lozano ha svolto lavoro in gruppo. Lobotka parte del lavoro in gruppo e parte personalizzato. Demme ha lasciato il campo anzitempo per un risentimento alla coscia. Elmas ha svolto terapie.

Gaetano ha svolto allenamento personalizzato in campo.

