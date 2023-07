Napoli interessato ad Hakim Ziyech

La notizia arriva da un tweet del giornalista Ekrem Konur secondo cui il club avrebbe preso informazioni sul calciatore del Chelsea

Il calciomercato non è ancora entrato nel pieno, almeno non per il Napoli che, Kim a parte, sembra almeno al momento aver mantenuto la rosa intatta. Ma ci sono ancora diverse questioni in sospeso, come i rinnovi di alcuni giocatori che potrebbero modificare i discorsi e far partire alcuni di loro. Poi c’è la questione Osimhen e nessuna certezza che il nigeriano resti in azzurro ancora per la prossima stagione se dovessero arrivare offerte interessanti.

Il giornalista Ekrem Konur ha twittato oggi a proposito di un interesse del club di De Laurentiis per l’attaccante del Chelsea Hakim Ziyech

ilnapolista © riproduzione riservata