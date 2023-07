Napoli, il sindaco di Dimaro: «Ci sarà un trenino che porterà al campo e le tribune sono state ampliate»

A Radio Kiss Kiss Napoli: «1.200 posti totali, così i tifosi saranno soddisfatti per allenamento e amichevoli. Speriamo di vedere anche i nuovi acquisti».

Il sindaco di Dimaro Andrea Lazzaroni ha parlato nella trasmissione ‘Radio Goal‘ di Radio Kiss Kiss Napoli di come sarà organizzato quest’anno il ritiro:

«Soddisfatto di quanto fatto a Dimaro per accogliere i campioni d’Italia. C’è la novità del trenino che porta al campo di Carciato, è un’ottima soluzione che ti permette di fare anche un giro panoramico. Le tribune sono state ampliate, 1.200 posti totali, così i tifosi saranno soddisfatti per allenamento e amichevoli. C’è grande entusiasmo, anche da parte nostra. Speriamo che i nuovi acquisti saranno già a Dimaro, anche se squadra che vince non si cambia. Ci aspettiamo colpi di scena positivi».

Il Napoli resterà in Trentino fino al 25 luglio.

