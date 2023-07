Moratti: «Il Napoli sarà bravo a trovare giocatori validi per sostituire chi è andato via»

Ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: «Osimhen? E’ bello giocare ancora con i valori che lo sport insegna. Lukaku ha fatto una pessima impressione».

L’ex presidente dell’Inter Massimo Moratti è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli durante la trasmissione ‘Radio Goal’, parlando della sua ex squadra e del Napoli:

Che campionato farà l’Inter?

«Prima del campionato ci si illude sempre, poi c’è la sorpresa dei nuovi giocatori che possono rendere di più di quello che aspettiamo. Un po’ di preoccupazione c’è per il portiere e per i centravanti, uno si autoeliminato ed aveva un suo peso notevole.»

Su Lukaku Moratti si è espresso così:

«L’idea che questi ragazzi non abbiano una carriera breve e devono fare soldi ci sta, ma poi da lì a tradire le società che gli sono state vicine fa una pessima impressione.»

Sul tema Arabia Saudita:

«E’ qualcosa di assolutamente nuovo legato ai Mondiali in Qatar. E’ un fatto talmente nuovo e spaventoso per i costi del calcio che non c’è concorrenza con le società europee. Ti offrono 10 volte di più e il discorso finisce lì, cambia molto nel calcio.»

Il Napoli potrà ripetersi?

«Se ha lo stesso entusiasmo dell’anno scorso e parte bene può ancora impegnare tutti in un campionato difficile per gli altri. Ha tenuto quasi tutti i giocatori più forti, tranne il centrale che ritengo molto forte [Kim]. Ma saranno bravi a trovare altri giocatori altrettanto validi.»

Un consiglio a Osimhen:

«E’ ancora così giovane, è bello tenere, vincere e giocare con quei valori dello sport. Ha la possibilità di guadagnare bene lo stesso ed avere immense soddisfazioni, quelle che ha avuto a Napoli sono uniche nella vita».

ilnapolista © riproduzione riservata