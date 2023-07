Mondiali femminili, il Giappone stende la Spagna 4-0. Marca: “Difesa drammatica”

Dure critiche dal quotidiano: “Il Giappone ha mostrato alla Spagna come si scuce facilmente un indumento di scarso materiale. Nel secondo tempo, nessuna reazione”.

I Mondiali femminili si sono aperti quest’oggi con la pesante sconfitta della Spagna per 4-0 contro il Giappone, che ha conquistato il primo posto nel gruppo C. La squadra di Vilda non riesce a reagire contro le nipponiche, che dimostrano ancora una volta di avere un gioco ordinato e di saper chiudere bene gli spazi. Il quotidiano sportivo spagnolo Marca scrive:

“Il Giappone ha mostrato alla Spagna come si scuce facilmente un indumento di scarso materiale. Le giapponesi hanno conquistato il primo posto del girone con un risultato difficile da digerire. Il Giappone ha aspettato chiudendo gli spazi con ordine, mentre la Spagna ha fatto possesso palla. Dopo il primo gol subito, la Spagna ha fatto fatica a contrastare una squadra ordinata come quella del Giappone. Ogni palla lunga del Giappone era un vero dramma per le spagnole. L’intervallo sarebbe dovuto servire alla Spagna per mostrare poi un altro tipo di gioco, ma al di là dell’ingresso di Oihane e di provare a mettere in difficoltà le nipponiche, i pericoli più grandi sono arrivati dal Giappone con i contropiedi. La pesante sconfitta della Spagna lascia senza dubbio un’insufficiente prestazione difficile da correggere. Uno scenario in cui il couturier dovrebbe essere messo sotto esame”.

Giappone e Spagna si qualificano rispettivamente come prima e seconda del girone. Nonostante ciò, è alle nipponiche che toccherà la sfida più difficile contro la Norvegia, mentre le spagnole affronteranno la Svizzera, che ha chiuso il gruppo A al primo posto.

