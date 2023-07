La Spagna approda agli ottavi del Mondiale, Zambia battuto 5-0

Seconda vittoria di fila e primo posto nel girone C a pari punti con il Giappone. Lunedì la sfida contro le asiatiche per decretare la prima e la seconda

Alla seconda partita del Mondiale femminile, la Spagna strapazza lo Zambia e strappa il pass per gli ottavi di finale. I gol di Abelleira, Hermoso (13′; 70′) e Redondo (68′; 84′) permettono alla Roja di Vilda Rodríguez di giocarsi lunedì il primo posto nel girone C contro il Giappone.

Il commento del Pais:

“La Spagna sa cosa sta giocando. Come se fosse l’ingranaggio di un orologio, non c’è pezzo che non combaci o dado che scricchiola, sempre al ritmo della lancetta Alexia Putellas, agitatrice naturale. Lo Zambia non riesce a mettere insieme tre passaggi di fila, rifugiandosi in campo e affidandosi a Banda che mette il turbo e lotta però contro i mulini a vento”.

Lo Zambia ha provato ad alzare il baricentro ma non aveva fatto i conti con la qualità delle spagnole. “triangolazioni, associazioni veloci e contropiede, calcio tra le linee e arrivi da dietro” hanno condannato le africane.

Elogi per Putellas:

“Il doppio Pallone d’Oro era ovunque, un calciatore che scartava rivali con facilità, la sensazione inequivocabile che il pallone che gli passa tra i piedi si traduca in pericolo. E, onnipresente, arriva da dietro e raccoglie il passaggio di Mariona, e crossa sul secondo palo, dove Jenni Hermoso, sempre punta finale del gioco collettivo, la mette di testa per il secondo gol“.

Basta un tempo alla Putellas per illuminare il campo, poi Vilda sceglie di farla riposare in vista del Giappone.

Alla Spagna lunedì, grazie alla differenza reti, basterebbe un pareggio per conquistare il primo posto del girone. Anche il Giappone ha vinto, contro il Costarica per 2-0, e ha ottenuto il pass per gli ottavi. Di Naomoto al 25′ e Fujino al 27′ i gol delle giapponesi.

🇪🇸 @SEFutbolFem recorded their biggest ever #FIFAWWC win on a historic night for @JenniHermoso! 👏 — FIFA Women’s World Cup (@FIFAWWC) July 26, 2023

