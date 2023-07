Mbappé, la lettera del Psg del 3 luglio: “Non sei stato sincero”

La lettera riportata da Rmc: “Il 21 maggio 2022 avevi annunciato il rinnovo indossando una maglietta con lo slogan “2025”. Ora o rispetti la parola data, o verrai venduto quest’estate”.

Secondo la dirigenza del Psg, Kylian Mbappé ha fino al 31 luglio per decidere del suo futuro. La società ha inviato al calciatore francese una lettera il giorno 3 luglio, pubblicata nella giornata di oggi da Rmc:

“Abbiamo meno di 30 giorni per decidere. Prima di tutto, è essenziale ricordare che lo spirito che ha dettato le nostre conversazioni nella primavera del 2022 è stato sempre quello di vederti continuare al Paris Saint-Germain, una famiglia che ha fatto l’impossibile per la tua carriera per tanti anni, pur permettendoci, al momento concordato con te, di rispondere favorevolmente a una richiesta di trasferimento. Questo spirito si riflette in tutte le nostre conversazioni, che si svolgono sempre in uno spirito di buona volontà verso il nostro club. In effetti, è stato con questo spirito che ti sei presentato il 21 maggio 2022 al Parco dei Principi per annunciare il rinnovo indossando una maglietta con lo slogan “2025”. Il fatto che tu abbia apparentemente firmato la lettera di non rinnovo poche settimane dopo l’inizio del mercato, sottolinea la tua mancanza di sincerità. Bisogna incontrarsi urgentemente per definire insieme l’opzione migliore tra le parti, vale a dire: un rinnovo per la stagione 24/25 o un trasferimento in questa finestra di mercato, le uniche opzioni per evitare una paralisi duratura del club causata dalle tue recenti prestazioni. Il direttore sportivo ti contatterà per concordare rapidamente questo appuntamento. Speriamo che questi anni di impegno, buona volontà e investimenti senza precedenti ti portino a pensare al futuro e ai tifosi del grande club che ti ha sostenuto in tutto questo tempo”.

Intanto, Mbappé salterà la tournée in Giappone con il club.

