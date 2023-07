Mbappé, rinviato al 31 luglio l’ultimatum per decidere sul suo futuro al Psg

Da Rmc Sport: inizialmente era il 21, entro quella data Mbappé potrà ancora firmare per un altro anno di contratto.

Il presidente del Psg Al-Khelaifi vorrebbe il rinnovo di Kylian Mbappé di un ulteriore anno; questo perché non vorrebbe perderlo a zero la prossima estate, con il Real Madrid che sonda il terreno. Al calciatore era stata data la possibilità di decidere del suo futuro entro venerdì 21 luglio, ma a quanto pare bisognerà aspettare fino al 31 luglio; chissà se entro quella data conosceremo davvero il futuro del francese. Rmc Sport scrive:

“Nasser al-Khelaifi rimane fermo sulla situazione contrattuale di Mbappé. Una nuova data è stata fissata per consentire alla stella di decidere il suo futuro al Psg. l’ultimatum iniziale inviato dal presidente parigino doveva essere il 21 luglio. Dovremo invece aspettare fino al 31 luglio per capire come andranno le cose. Questa è la data avanzata dall’entourage del leader del Psg. Kylian Mbappé ha quindi ancora pochi giorni per decidere. Tutt’altro che una sorpresa, dal momento che il 24enne può attivare un ulteriore anno al suo contratto fino al 31 luglio. Da qui l’idea di rinviare in questa data.”

