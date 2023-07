Mane sbotta con un giornalista: «Mi massacri ogni giorno e ora vuoi che ti parli» (VIDEO)

L’ex Liverpool è in uscita dal Bayern Monaco e su di lui c’è l’interesse dell’Al-Nassr.

Ieri sera c’è stata la presentazione del Bayern Monaco per la stagione 2023-24, in cui era presente anche Sadio Mane, che vorrebbe rimanere in Germania nonostante il club voglia cederlo. Secondo quanto riportato da Rmc Sport:

“Sadio Mane ha rifiutato di rispondere a un giornalista. Il futuro di Sadio Mane solleva molte domande durante questa finestra di mercato. Annunciato in partenza e corteggiato dall’Al-Nassr, l’attaccante senegalese è attualmente ancora un giocatore del Bayern. Ieri sera, l’interessato ha attaccato un giornalista che voleva intervistarlo. «Mi massacri ogni giorno e ora vuoi che ti parli» ha detto, senza fermarsi”.

Sadio Mané mit Medienkritik: „You are killing me every day – and now you wanna talk…“ #FCBayern @Abendzeitung pic.twitter.com/7tO5VyPWzU — Maximilian Koch (@_kochmaximilian) July 23, 2023

