Lukaku lancia segnali all’Inter per ricucire il rapporto, ma Zhang dice no (Gazzetta)

Al belga, che si allena al Chelsea con la squadra riserve, non resta che l’Arabia Saudita. Nemmeno per la Juve è una priorità

La Gazzetta dello Sport scrive della solitudine di Romelu Lukaku. Si allena con il Chelsea, ma fuori rosa, con la squadra riserve. Per la Juventus non è una priorità, mentre lui lancia segnali indiretti all’Inter per capire se c’è la possibilità di ricucire il rapporto. La porta, però, è chiusa, per ordine di Zhang: non gli resta che l’Arabia Saudita.

“Lukaku è un tipo abituato a fare harakiri”.

“Nel giro di pochi giorni – giusto per aggiungere un altro capitolo – è passato dall’essere uomo protagonista del mercato a calciatore che si allena fuori rosa nel Chelsea, con le riserve. Senza una pretendente vera che adesso voglia/possa correre a salvarlo”.

“Lukaku è l’uomo che giurava di voler giocare la Champions League, solo la Champions League. Poi in gran segreto flirtava con la Juventus. Ora in mano gli resta, concretamente, solo l’offerta dell’Al-Hilal. Perché i bianconeri hanno altre priorità e non sono nelle condizioni di affondare il colpo adesso. Si vedrà, semmai. L’Inter non è più una opzione percorribile”.

La Gazzetta scrive di segnali di pentimento di Lukaku.

“Chissà se è previsto il pentimento, nella testa del gigante belga. Forse sì, almeno a giudicare da qualche segnale – indiretto, per carità – che all’Inter hanno colto nelle ultime ore, con l’obiettivo da parte del giocatore di capire i reali margini per una possibile ricucitura con il mondo Inter. Nessuno, nessun margine. Questa è la risposta netta da parte della società nerazzurra. Per volere del presidente Steven Zhang, il primo tra i delusi per il comportamento dell’attaccante. E poi anche perché sarebbe impossibile far rientrare il giocatore in uno spogliatoio che è rimasto particolarmente deluso – dall’allenatore fino ai compagni di squadra – dall’atteggiamento di Romelu. E in ultima analisi, ora tutto l’ambiente Inter si è scatenato contro il belga: vip e non vip, Lukaku è uscito velocemente dal cuore dei tifosi, come dimostrano pure gli striscioni degli ultrà”.

“Romelu è un calciatore solo. Coccolato (e consigliato) da mamma Adolphine, scaricato da tutte le squadre che ha lasciato: in serie, il Manchester United, il Chelsea, l’Inter. Avanti il prossimo, chissà chi sarà”.

