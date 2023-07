L’Osasuna giocherà la Conference League: arriva l’ok della Uefa

L’Osasuna giocherà la prossima edizione della Conference League. Il Tribunale arbitrale per lo Sport (Cas) ha accettato le prove fornite dal club in sua difesa e la Uefa ha deciso di revocare la punizione. L’Osasuna lo ha annunciato in un comunicato pubblicato sul suo sito:

“La Uefa ha concluso che l’Osasuna è stata vittima degli eventi che hanno avuto luogo quasi un decennio fa e ha apprezzato l’iniziativa presa dal club per chiarirli”.

Il 7 giugno scorso, dopo soli tre giorni dalla raggiunta qualificazione per la Conference League, l’Osasuna aveva appreso che la Uefa aveva deciso di espellere il club dalla competizione a causa di partite truccate che avevano coinvolto diversi ex dirigenti del club nel 2014. Il ricorso presentato alla Uefa non ha avuto successo e il club si è quindi rivolto al Tas. La documentazione è stata inviata il 14 luglio. L’Osasuna sapeva che la delibera sarebbe dovuta arrivare presto, visto che il sorteggio si terrà il 7 agosto. E’ arrivato il lieto fine.

Il comunicato completo dell’Osasuna:

Il Club Atlético Osasuna gareggerà nella Conference League 2023/24, dopo che è stata completata oggi la procedura davanti al Tribunale Arbitrale per lo Sport (CAS) per la formula “Consent Award”. In considerazione delle nuove prove fornite dal club a difesa della sua partecipazione alla competizione, la Uefa ha concluso che l’Osasuna è stata vittima degli eventi che hanno avuto luogo quasi un decennio fa e ha valutato positivamente l’iniziativa svolta dall’istituzione per chiarirli. Di conseguenza, la Uefa considera l’Osasuna idoneo a partecipare all’attuale edizione della competizione europea. L’Osasuna, quindi, sarà presente il 7 agosto al sorteggio dei playoff di Conference League che si disputerà il 24 e 31 agosto. La decisione della Uefa e la ratifica del Tas hanno posto fine, sia nei tribunali ordinari che nella giustizia sportiva, alla lotta che l’ente ha mantenuto negli ultimi due mesi in difesa dei propri diritti e di quelli dei propri tesserati. D’altra parte, la Uefa ha aperto una procedura disciplinare contro l’Osasuna per andare alla giustizia ordinaria, cosa che non impedirà la partecipazione del club alla Conference League. Il club accetterà la sanzione inflitta dalla Uefa, alla quale non farà appello, e ha espresso il suo impegno nei confronti del massimo organo del calcio europeo di non sollevare questioni del campo sportivo alla giustizia ordinaria”.