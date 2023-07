Lo Celso, il Betis Siviglia ammette l’interesse per il giocatore del Tottenham (Sport Mediaset)

Il direttore sportivo Ramon Planes: «L’uscita di Canales implica un rafforzamento. La crescita si ottiene con buoni giocatori e Lo Celso è un giocatore di alto livello»

Il direttore sportivo del Betis Siviglia, Ramon Planes, ha ammesso il possibile interesse per Giovanni Lo Celso. Il Betis ha ceduto al Monterrey Canales e l’uscita del centrocampista ha creato un vuoto nella rosa spagnola che Planes è pronto a riempire proprio con l’argentino.

Su Lo Celso però è forte l’interesse del Napoli che ha chiesto diverse informazioni al Tottenham ma non ha formalizzato alcuna offerta ufficiale. Sport Mediaset riporta le parole del direttore del Betis che ammette come Lo Celso potrebbe risolvere il vuoto lasciato da Canales:

«L’uscita di Canales implica un rafforzamento della posizione e lo faremo con calma, analizzando attentamente cosa può offrirci il mercato. Il Betis è in fase di crescita e questo si ottiene con buoni giocatori. Lo Celso è uno di questi. È un giocatore di alto livello. Oggi non è il momento di parlare di lui, ma dobbiamo stare attenti a ogni possibilità».

El Mundo Deportivo sulla trattativa che coinvolge Lo Celso scriveva:

“Le difficoltà per Lo Celso di approdare al Betis sono molto grandi, dal momento che il Tottenham chiede 25 milioni di euro per il suo trasferimento o per il trasferimento in prestito con un’opzione di acquisto obbligatoria, formula per la cui anche il Napoli è molto interessato”.

E ancora:

“Il Real Betis, che tre anni fa ha ceduto Lo Celso al Tottenham per 48 milioni di euro (compresi i 16 milioni di un prestito di un anno) non è attualmente disposto ad affrontare un’operazione del genere. Quindi le opzioni per l’internazionale argentino di unirsi al Betis in prestito crescono perché nessun club aderisce alle richieste del Tottenham e negli ultimi giorni di mercato la formula potrebbe concretizzarsi. Il Napoli, al momento, sta cercando di entrare in possesso del prestito Lo Celso con opzione di acquisto ma non è disposto ad offrire più di 15 milioni di euro per il trasferimento a titolo definitivo”.

