La richiesta di 6 milioni per Demme gela l’Hertha: si complica l’affare Tousart al Napoli (CorSport)

La trattativa, che coinvolge il tedesco del Napoli e il francese del club berlinese, è in salita, ma le parti continuano a lavorare

La trattativa per portare Demme all’Hertha si è un po’ raffreddata, scrive il Corriere dello Sport. Il Napoli ha chiesto 6 milioni per il tedesco e la richiesta ha lasciato un po’ spiazzato l’Hertha. L’affare incrociato per portare Tousart in azzurro si complica, ma la trattativa non si ferma. Il quotidiano sportivo scrive:

“A proposito di Diego il tedesco: lui è l’obiettivo principale dell’Hertha Berlino, ma la richiesta del Napoli di 6 milioni ha gelato la passione. Senza spegnerla: l’Hertha vuole Demme così come a Garcia non dispiacerebbe per niente ritrovare Lucas Tousart, centrocampista francese allenato a Lione che in questo periodo, essendo in lista-cessioni, è stato escluso dal ritiro. La storia di un affare incrociato è complessa ma le parti lavorano”.

Ieri si è parlato anche di questo nel vertice di mercato andato in scena a Dimaro.

“Tutti presenti: Adl, Garcia, l’ad Chiavelli, il ds Meluso, Sinicropi, Micheli, Mantovani e Pompilio, lo storico vice di Giuntoli che ha proseguito la sua avventura azzurra. Sul tavolo: acquisti e cessioni; strategie; la situazione contrattuale di Osi (scadenza 2025) e quelle di Zielinski, Lozano e Demme (scadenza 2024)”.

