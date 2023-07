La Juventus non riesce a vendere Vlahovic, bussa a varie porte ma nessuno risponde (Repubblica)

Sia per la valutazione della Juventus (70 milioni), sia per le salatissime commissioni pretese dagli agenti. E quindi Lukaku non si sblocca

La Juventus non riesce a vendere Vlahovic. Allegri è convinto che con Lukaku la Juve possa vincere lo scudetto ma c’è da vendere Vlahovic e nessuno lo vuole. Scrive Repubblica:

Lukaku è invece impellente. La Juve ha un accordo sia con il Chelsea (40 milioni bonus inclusi) sia con lui (12 milioni lordi l’anno), subordinati però alla cessione di Vlahovic: in questo senso, c’è un patto con i Blues, disposti ad aspettare fino al 4 agosto. Ma siccome cedere Vlahovic è tutt’altro semplice, oltre che immediato, Allegri ha suggerito a Giuntoli di muoversi a prescindere, provando a imbastire con il Chelsea un’operazione in prestito e rinviando al 2024 i soldi da scucire, perché il serbo è in fase di stallo: i suoi rappresentanti stanno bussando a varie porte senza trovare grande ascolto, sia per la valutazione della Juventus (70 milioni), sia per le salatissime commissioni pretese dagli agenti.

