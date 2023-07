Kessié, manca l’ok del giocatore alla Juve e il Barcellona vuole 20 milioni

Da Calciomercato.com: La Juve ne offre 15, Giuntoli è sicuro di poter convincere il calciatore

In questo mercato estivo potrebbe esserci il ritorno di Franck Kessié in Italia. L’ex centrocampista del Milan, acquistato a parametro zero lo scorso anno dal Barcellona, non è riuscito ad imporsi come titolare nella squadra di Xavi. Il neo ds della Juventus Giuntoli vorrebbe riportarlo in Italia, anche se non è semplice; Kessié, infatti, vorrebbe capire innanzitutto cosa vuol fare di lui il Barça nella prossima stagione e vorrebbe anche provare un’esperienza in Premier League.

La Juventus è fiduciosa dell’arrivo del centrocampista ex Milan, ma prima dovrà cedere un po’ di esuberi nel suo ruolo. Come riportato da Calciomercato.com:

“Si lavora a fuoco lento, cercando un’intesa col Barcellona che appare possibile anche se non vicinissima: il Barça vuole almeno 20 milioni, la Juve non andrebbe oltre i 15, la distanza tra diritto di riscatto e obbligo quasi automatico è quella realmente da colmare. Aspettando che il tempo possa portare Giuntoli a convincere Kessié, magari sfruttando un mercato che per il momento continua a riservare colpi di scena”.

