Isco: «A Siviglia Monchi mi ha aggredito. Mi ha preso per il collo, ci hanno dovuto separare»

Su Marca una lunghissima intervista a Isco Alarcòn, la prima dal 2018. Si tratta solo della prima parte di una chiacchierata con il quotidiano spagnolo: domani ne sarà pubblicato il prosieguo. Isco torna a parlare dopo i cinque anni più difficili della sua carriera, un periodo in cui nemmeno la lontananza dai media e dai social è riuscita a mettere fine alle notizie false e alle critiche più feroci nei suoi confronti e nella sua famiglia. A Marca racconta la sua verità.

Perché cinque anni di silenzio prima di concedere un’intervista? Isco:

«Ho cercato di passare un po’ inosservato. Ultimamente non mi trovo molto bene davanti ai giornalisti, non mi piace quello che è diventata una parte della stampa sportiva, in cui prima si pubblica la ‘notizia’ e poi si contrappongono i fatti. Siamo persone: quando molte delle cose che vengono pubblicate non sono vere, ti feriscono. Hanno ferito la mia famiglia, i miei figli ed è per questo che sono rimasto lontano».

Isco ammette di aver fatto fatica a restare in silenzio così a lungo:

«Ho dovuto mordermi la lingua molte volte. Non ho voluto entrare nei pettegolezzi e penso di aver sbagliato perché le persone devono sapere cosa è successo. Sono successe molte cose, molte cose che sono colpa mia e altre che non lo sono fino in fondo. E ogni tanto va bene parlare per togliermi quel peso dalle spalle, quella piccola spina che mi porto dentro e per far sapere alla gente cosa è successo. Non parlo da molto ed ora è tempo per farlo».

Isco si allena da solo al centro di allenamento “Crys Díaz & Co”, in compagnia di un personal trainer. Dice di avere molta voglia di tornare a giocare e che spera avvenga presto.

«Sono a un punto della mia carriera in cui, dopo aver vinto tutto, quello che voglio è divertirmi. Certo, a livello agonistico e se arrivano più titoli, meglio… Sono giovane e ho tanti anni di calcio ad un buon livello. Ora tocca a me dimostrarlo. La priorità sarà per una squadra con un progetto competitivo e che cerca di giocare bene a calcio. Non darò mai priorità ai soldi, altrimenti non sarei andato al Siviglia. Ho e ho avuto tante offerte dal Qatar e dall’Arabia, con cifre importanti, ma voglio giocare, gareggiare e divertirmi».

Isco racconta cosa gli è successo, la fine del contratto con il Real Madrid e la chiamata di Lopetegui al Siviglia, quella che definisce «un’opportunità molto bella», durata fino all’esonero del tecnico. Con l’avvicinarsi del mercato invernale qualcosa è cambiato.

«Quando Lopetegui se ne va e si avvicina la finestra del mercato invernale, vedo tante cose strane all’interno del club. Per cominciare, hanno chiamato il mio rappresentante per trovare una via d’uscita per me, senza prima discutere nulla con me, quindi appena l’ho saputo sono andato a parlare direttamente con Monchi. Gli ho detto: “Senti, mi è venuto in mente questo, non so cosa sta succedendo, non so se mi ami, se non mi ami… Sii onesto con me e aggiusteremo tutto senza problemi. Sono a tua disposizione”. Non so quale crisi economica vivesse il Siviglia, ma dopo quella conversazione è andato tutto storto. Volevo solo conoscere i pensieri del club e mi ha detto che se avesse trovato qualcosa me ne sarei andato. Dopo quella conversazione Monchi cominciò a dire che volevo andarmene, cosa che non era vera, e iniziò a chiamare tutti i giorni sia me che il mio avvocato, molestandoci per firmare la risoluzione. Allora sono andato di nuovo a parlargli e gli ho detto: “Guarda Monchi, non sei sincero con me o con le persone a cui dici le cose. Io voglio restare e tu continui a dire che voglio andarmene”. E poi c’è stato un po’ di conflitto…».

Isco racconta di una vera e propria colluttazione con Monchi, che gli ha messo le mani al collo.

«Quello che sto per dirti è forte. Gli ho detto che era la persona più ingannevole che avessi mai incontrato nel mondo del calcio e mi ha attaccato. È venuto verso di me, mi ha afferrato per il collo, ci siamo allontanati e hanno dovuto separarci. Ovviamente dopo quanto accaduto non volevo continuare lì per nessun motivo. E anche se mi dispiaceva, perché avevo un ottimo rapporto con i miei compagni di squadra e i tifosi mi trattavano meravigliosamente, non avrei potuto trovarmi a mio agio in un club dove il direttore sportivo mi attacca e nessuno parla o si scusa. Così ho rotto il mio contratto e me ne sono andato».

Isco racconta che l’episodio è accaduto «dopo l’allenamento, sulla strada per gli spogliatoi». Racconta il suo sconforto.

«Sono tornato a casa molto addolorato, perché alla fine sono andato al club perché Lopetegui mi aveva chiamato dicendomi che mi voleva e che c’era una bella squadra… E io ero incantato. Ho abbassato lo stipendio di quattro volte rispetto a quello che guadagnavo a Madrid e quando sono arrivato le persone del club mi hanno detto che Monchi non era d’accordo con il mio acquisto. Sono stato a Siviglia per quattro mesi, dopo essermi trasferito con tre figli… E poi improvvisamente ti ritrovi con dei dubbi su cosa succederà, dove andremo, le scuole… È complicato, ma bisogna essere forti e guardare avanti. Mi sono sentito deluso. Ma sono consapevole della mia situazione privilegiata e che ci sono persone con problemi veramente seri. Cerco di concentrarmi su quello. Ho 31 anni e ho ancora la voglia e l’entusiasmo di continuare a suonare e ci sto lavorando».