Isco-Union Berlino: la trattativa salta per colpa dell’agente del giocatore

In Germania si continua a discutere della trattativa tra Isco e l’ Union Berlino, “esplosa” sul più bello, dopo che il giocatore aveva già effettuato le visite mediche in città. Sport Bild fornisce qualche dettaglio per far luce su quanto accaduto martedì: l’agenzia Gestifute ha ricevuto lunedì la bozza di contratto ed è stata informata che il giocatore non sarebbe stato inserito nella lista per l’Europa League.

Lo stesso calciatore ha ricevuto queste informazioni durante la visita medica e a quel punto tutto è precipitato. Gli agenti di Isco avrebbero chiesto all’Union Berlino più di quanto concordato in precedenza; inizialmente si era raggiunto un accordo per un contratto di un anno e mezzo con uno stipendio lordo di oltre un milione di euro, più un bonus di trasferimento di circa un milione e mezzo con l’inserimento di una clausola valida per il secondo anno.

I tedeschi, però, non hanno accettato di pagare un secondo bonus di 1,5 milioni per la seconda stagione, visto che non era stato concordato. L’ex Real Madrid si è trovato senza squadra dopo i miseri 4 mesi al Siviglia dove non è riuscito a dare il segno. Il suo ex allenatore, Jorge Sampaoli, lo aveva relegato ai margini della squadra poco prima del calciomercato invernale. Da lì, la decisione di Isco di rescindere il contratto con gli andalusi.

