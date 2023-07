Il Bayern Monaco ufficializza Kim: «Colpisce per la sua presenza fisica, per la sua mentalità e velocità»

Contratto fino al 30 giugno 2028 per il miglior difensore della Serie A: «Il Bayern è un sogno, è un nuovo inizio per me»

Finalmente arriva l’ufficialità della cessione di Kim al Bayern Monaco. Da oggi, il difensore sudcoreano è un giocatore del Bayern.

Il sito del club bavarese lo presenta così:

“Benvenuto a Monaco, Minjae Kim! Il difensore centrale sudcoreano arriva all’Fc Bayern dai campioni d’Italia del Napoli con un contratto quinquennale fino al 30 giugno 2028. Le impressionanti prestazioni di Kim hanno aiutato il Napoli a vincere il suo primo titolo italiano in 33 anni la scorsa stagione. Dopo il suo trasferimento da Istanbul nell’estate del 2022, si è subito affermato come titolare. Ciò che colpisce del sudcoreano sono le sue percentuali di successo nei contrasti (63%) e nei passaggi (91%). È stato anche il giocatore che ha effettuato il maggior numero di passaggi in avanti nei primi cinque campionati europei nel 2022/23 (1.057) e il terzo per numero di passaggi riusciti (2.547)“.

Sul sito del club tedesco la presentazione di Kim attraverso le parole del ceo Jan-Christian Dreesen:

«Minjae Kim è cresciuto molto bene, ha vinto il titolo in Serie A con il Napoli la scorsa stagione ed è stato votato miglior difensore del campionato. Colpisce per la sua presenza fisica, così come per la sua mentalità e velocità. Siamo lieti che possa prendere subito parte a pieno titolo alla pre-stagione e crediamo fermamente che entusiasmerà anche i nostri fan con il suo stile di gioco».

Dopo l’addio al Napoli su Instagram, di seguito le prime parole di Kim da giocatore del Bayern Monaco:

«Il Bayern è un sogno per ogni calciatore. Non vedo l’ora di sapere cosa succederà a Monaco. È un nuovo inizio per me. Continuerò a crescere qui. Nelle trattative con il club mi è stato chiaro fin dall’inizio quanto fossero interessati a me. Il mio primo obiettivo è giocare tante partite. Inoltre, voglio vincere più trofei possibili».

