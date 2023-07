Hojlund, Manchester United e Atalanta vicini all’accordo (Fabrizio Romano)

Hojlund sta per diventare un giocatore dei red devils, così almeno ha annunciato Fabrizio Romano in un suo tweet:

“Manchester United e Atalanta sono vicini al raggiungimento di un accordo per Rasmus Hojlund – il dialogo prosegue. Sappiamo che Hojlund non giocherà nell’amichevole prossima contro il Bournemouth, così come il club ha deciso per evitare rischi inutili per l’accordo e le successive fasi”.

Manchester United and Atalanta, closer to reaching an agreement for Rasmus Højlund — talks advancing 🚨🔴

Understand Højlund will NOT play today in friendly game vs Bournemouth as the clubs decided to avoid any risk with deal at advanced stages. pic.twitter.com/FilQ8cFtVY

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 29, 2023