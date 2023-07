Giuntoli alla Juve, contratto per tre anni più due di rinnovo. 2 milioni netti a stagione (Tuttosport)

I legali del club e del direttore sportivo sono al lavoro dal weekend scorso per limare i dettagli. Oggi è il giorno della firma

Oggi dovrebbe essere il giorno dell’ufficialità di Cristiano Giuntoli alla Juventus. I legali del club e del direttore sportivo sono al lavoro fin dal weekend scorso, scrive Tuttosport. Si va verso la chiusura e il nero su bianco a un accordo di ampio respiro, per cinque anni, con uno stipendio di 2 milioni netti a stagione. Secondo quanto scrive il quotidiano sportivo torinese, la durata potrebbe essere suddivisa con la formula dei tre anni più due di rinnovo fissati a determinate condizioni e volontà delle parti. Un progetto a lunga scadenza, insomma.

Tuttosport scrive:

“Oggi è il giorno della firma sul contratto che legherà Cristiano Giuntoli alla Juventus. I legali dei bianconeri e del dirigente hanno iniziato fin dal weekend scorso, quando è arrivato il via libera da parte del Napoli, a limare i dettagli di un accordo complesso per via del delicato ruolo e, soprattutto, della durata prevista dal rapporto. Fin dalle prime indicazioni tardo invernali, infatti, si è vociferato di un accordo quinquennale con uno stipendio di 2 milioni netti a stagione. Le indiscrezioni raccontano che l’impianto verrà sostanzialmente mantenuto, ma la durata potrebbe essere suddivisa con la formula dei tre anni più due di rinnovo fissati a determinate condizioni e volontà. Una stesura che tiene insieme sia la volontà di affidare al dt un progetto a lunga scadenza, ma che nel contempo consenta a entrambi un’uscita strategica che non si riveli sanguinosa economicamente né complicata contrattualmente. In ogni caso poco cambia, perché la volontà di affidare a Giuntoli le chiavi tecniche del club è comunque chiara: il contratto è “solo” un dettaglio, ma da curare bene”.

ilnapolista © riproduzione riservata