Frattesi: «Volevo venire all’Inter già da un anno e mezzo, Inzaghi ha contribuito a convincermi»

A Dazn: «L’avevo incontrato in Sardegna quando il trasferimento non era ancora completo. Barella? Il miglior centrocampista d’Italia».

In questa sessione di mercato Davide Frattesi è diventato un calciatore dell’Inter. Prelevato dalla società nerazzurra in prestito con obbligo di riscatto, il centrocampista ex Sassuolo ha commentato a Dazn la sua scelta:

«In realtà ero convinto della mia scelta già da un anno e mezzo, dopo il 2-0 a San Siro: che stadio… Quando poi ho saputo dell’interesse concreto, io avevo già scelto».

Sul suo compagno di squadra nell’Inter e in Nazionale Barella:

«Con Barella abbiamo il posto vicino, poi abbiamo anche lo stesso carattere e credo che ci troveremo bene. Secondo me Nicolò è il migliore centrocampista d’Italia e spero continui così in modo da darci una grande mano».

Sul primo incontro con Simone Inzaghi, Frattesi ha commentato:

«L’avevo incontrato in Sardegna quando il trasferimento non era ancora completo, ma io gli avevo già confermato di voler venire qui. Siamo entrambi felici di questo matrimonio. Se ha contribuito a convincermi? Sicuramente sì, ma non posso rivelare cosa mi aveva detto in quell’incontro. Di certo ho capito quanto l’Inter mi volesse».

Al centrocampista è stato dato il nomignolo di “trattore”:

«Me lo hanno affibbiato nello spogliatoio e poi è diventato mio. Non so se perché corro tanto o perché rompo le scatole: forse più la seconda!»

