F1: due team accusati di aver sforato il budget cap, come la Red Bull l’anno scorso (Mundo Deportivo)

La Formula 1 è anche, e soprattutto, questione di politica e intrighi tra scuderie. Il grande pubblico lo ha imparato guardando su Netflix “Drive to Survive”. Ma come spesso accade in F1, la realtà supera la fiction.

C’è chi accusa i produttori della docuserie di creare ad arte rivalità, ma nella realtà se una scuderia può “danneggiare” sportivamente una rivale lo farà senza alcuno scrupoli. Il Mundo Deportivo riporta dell’ultima spy story legata al paddock della F1:

“Da un lato c’è la crescente tensione tra Fia e F1 perché la Federazione Internazionale dell’Automobile, secondo ‘Auto Motor und Sport’, è prossima ad approvare la domanda di ammissione di entrambi i nuovi team per la F1 del futuro: Andretti e Hitech GP. Gli attuali team sono totalmente contrari perché non vogliono dividere gli introiti in più parti. E ora si aggiunge un’altra polemica: due squadre in di F1 avrebbero sforato il budget cap imposto dal regolamento“.

L’anno scorso era già successo, la Red Bull aveva sforato i limiti di spesa e ha subito delle sanzioni (come le limitazioni alla galleria del vento) che però non sembrano aver “frenato” Max Verstappen.

Ora il problema si ripresenta. Non è chiaro quali siano le scuderie accusate, così come anche le sanzioni previste visto il precedente della Red Bull. Stefano Domenicali, ceo della F1, ha dichiarato:

«Vorrei che la sanzione fosse sportiva in caso di infrazione, è qualcosa che chiediamo molto chiaramente. Ci sono tre regolamenti da rispettare: sportivo, tecnico e finanziario. Ogni infrazione va sanzionata con provvedimenti sportivi. Non si può andare in altre direzioni».

Sky Sport Uk tuttavia scrive di accuse infondate:

“I rapporti hanno affermato che almeno due team di F1 hanno infranto il tetto dei costi lo scorso anno, ma fonti della Fia respingono le accuse poiché il processo di revisione è ancora in corso e non sono state prese decisioni“.

