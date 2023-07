Diritti tv, giornata di incontri privati tra la Lega e DAZN, Mediaset e Sky

Presenti, oltre a De Siervo, anche Luca Percassi, il legale dell’Inter Angelo Capellini, il vicepresidente dell’Udinese Stefano Campoccia, Claudio Lotito, e il presidente del Napoli De Laurentiis

L’ultima assemblea della Lega Serie A, ha di fatto respinto le offerte arrivate per i diritti tv, poiché non congrue rispetto alle aspettative. La Lega aveva come obiettivo quello di 1,5 miliardi ma si è ridimensionata puntando almeno ad arrivare a 900 milioni l’anno. Ora si apre una nuova fase di incontri privati tra Lega Serie A e i broadcaster, DAZN, Mediaset e Sky, che andrà in scena oggi, in un hotel del centro di Milano, a partire dalla mattinata.

Protagonisti delle trattative private, oltre ai rappresentanti delle tre emittenti ancora in corsa, saranno l’ad De Siervo insieme alla commissione dei club formata da cinque società, ovverosia Atalanta (con l’ad Luca Percassi), Inter (con il legale Angelo Capellini), Lazio (con il patron Claudio Lotito), Napoli (con il patron Aurelio De Laurentiis) e Udinese (con il vicepresidente Stefano Campoccia).

All’orizzonte c’è l’assemblea del 14 luglio, convocata in particolare perché il giorno precedente scadrà il termine per la presentazione delle offerte per i diritti tv della Coppa Italia, ma che, nel caso in cui le trattative private oggi andassero a conclusione, potrebbe rivelarsi decisiva anche per i diritti tv del campionato.

