Dibu Martinez offerto all’Inter, al momento il favorito è Sommer

Ne scrivono Corsport e Corsera. È stato proposto da intermediari. Tutto dipende da quanto chiederà l’Aston Villa per il suo cartellino

C’è anche Dibu Martinez tra i possibili portieri dell’Inter la prossima stagione. Ma il favorito resta Sommer.

Scrive il Corriere dello Sport:

Alcuni intermediari, infatti, hanno proposto in viale Liberazione Emiliano Martinez, vale a dire il portiere titolare dell’Argentina campione del mondo in Qatar. E’ un classe 1992, gioca nell’Aston Villa e sarebbe interessato ad un palcoscenico più prestigioso, dove peraltro troverebbe anche Lautaro. Beh, l’Inter non ha chiuso la porta, ma ha tenuto aperto uno spiraglio come, appunto, alternativa: soltanto alle giuste condizioni, però. Perché se l’eventuale richiesta dell’Aston Villa fosse attorno ai 30 milioni è chiaro che non ci sarebbero margini.

Per il Corriere della Sera:

Un’indiscrezione dall’Argentina ha fatto sognare i tifosi dell’Inter per qualche ora. Emiliano Dibu Martinez, portiere dell’Aston Villa e dell’Argentina campione del mondo, è stato accostato al club nerazzurro che, dopo gli addii di Onana e Handanovic, è ancora a caccia di un portiere. In realtà Martinez è stato proposto da intermediari a Marotta e Ausilio, che reputano Sommer l’obiettivo numero uno. La speranza è di chiudere a breve l’operazione così da consentirgli di passare dal ritiro giapponese del Bayern a quello dell’Inter.

