De Ketelaere piace al Psv, ma solo in prestito (Tmw)

Il Milan chiede 30 milioni per venderlo, difficilmente il Psv potrà accontentare il club rossonero: ha già speso il budget di mercato per Pepi e Noa Lang

De Ketelaere è sul mercato, ma senza troppo successo. Ad oggi, di fatto, è emerso solo l’interessamento dell’Aston Villa, che sarebbe disposto ad acquistare il trequartista belga, ma senza spendere oltre i 25 milioni. Mentre il Milan ne vorrebbe almeno 30. Tuttomercatoweb.com scrive che c’è il Psv ad essere interessato a De Ketelaere, ma in prestito, cosa che potrebbe far piacere al Milan, che vorrebbe comunque tenere il giocatore per non fare una minusvalenza.

Tuttomercatoweb.com scrive:

“Il Psv pensa a Charles De Ketelaere. Secondo quanto raccolto dalla redazione di Tmw, in giornata il club olandese ha salutato Xavi Simons che proseguirà la sua carriera al Paris Saint-Germain, per essere però dirottato in prestito al Lipsia, e lo stesso club olandese sta pensando al belga per rimpiazzarlo. Difficilmente la società di Eindhoven potrà accontentare le richieste del Milan per l’acquisto a titolo definitivo, visto che i rossoneri non possono fare una minusvalenza e chiedono almeno 25 milioni, ma anche qualcosa in più per il classe 2001. Il Psv ha però già speso il budget del suo mercato per Pepi e Noa Lang e molto probabilmente punterà al prestito, magari inserendo l’opzione di acquisto”.

Ora che il Psv ha perso Simons, ma ha trovato altri due ottimi giocatori, le possibilità del club sono solo quelle di far arrivare un rinforzo senza spese.

