Miami in festa per Messi: «Farà per noi quello che Maradona ha fatto per Napoli»

Le Parisien tra i ristoratori argentini di Miami: “Non ci crediamo, ci ha appena messo sulla mappa del calcio”

“Ci ha appena messo sulla mappa del calcio!”. A Miami si festeggia l’arrivo imminente di Leo Messi. “Lo sognavamo, ma non pensavamo che sarebbe arrivato quest’anno. Pensavamo che si sarebbe prima trasferito al Barça per poi finire qui la sua carriera. È magico!”. Le Parisien racconta l’entusiasmo dei tifosi partendo dai ristoranti argentini, per ovvie ragioni.

Per Hernan e Matias Messi “è il miglior giocatore del mondo, il numero 1, rappresenterà qui quello che Maradona rappresentava a Napoli all’epoca. Cambierà tutto. Gli americani prenderanno il calcio un po’ più seriamente adesso. Il calcio si sviluppa poco a poco negli Stati Uniti, ma con la grande comunità latina è destinato a esplodere. Non abbiamo mai sperimentato nulla di simile”.

Natalia, la responsabile del ristorante dice che l’arrivo di Messi all’Inter Miami “ci dà pubblicità gratuita”. Su una lavagnetta posta all’ingresso del ristorante ha scritto col gesso: “Messi, ti aspettiamo”. “Se potesse venire a mangiare nel mio ristorante, sarebbe fantastico! lei dice. Se viene, chiudiamo tutto. E gli serviremo il suo piatto preferito: la milanese. Qui facciamo le migliori milanesi di Miami”.

“Faccio ancora fatica a crederci”, dice un altro ristoratore argentino. “Qualche mese fa ci ha fatto sognare al Mondiale, e ora verrà a giocare qui, dove il calcio è quasi niente. È talmente irreale che non ci crederò finché non sarà ufficiale, quando lo vedrò, con i miei occhi, giocare con la maglia dell’Inter”.

