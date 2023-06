De Laurentiis: «Giuntoli? Ha un contratto con noi. La figura del diesse è importante ma non centrale»

In conferenza: «Non ho bisogno di un nuovo manager, c’è una squadra di management. Giuntoli è un direttore sportivo ed ha un contratto fino al 30 giugno 2024».

Nella conferenza stampa di presentazione del ritiro estivo del Napoli a Castel di Sangro, il presidente De Laurentiis ha risposto anche ad alcune domande sul direttore sportivo, Cristiano Giuntoli. Le risposte di De Laurentiis sono sembrate un po’ piccate. A chi gli ha chiesto se, insieme all’allenatore, arriverà anche un nuovo manager, il presidente ha risposto:

«Non ne ho bisogno, c’è una squadra di management».

A questo punto gli è stato chiesto se a capo di questo management ci sarà ancora Giuntoli. De Laurentiis ha risposto che Giuntoli ha un contratto che lo lega al Napoli per un’altra stagione, dunque non c’è motivo di chiedere se resterà ancora nel club. Sembra scontato che il presidente non abbia intenzione di liberarlo.

«Perché il capo? Lui è un diesse. Ha un contratto con noi fino al 30 giugno 2024, quindi non vedo il motivo della domanda».

E quando le domande si sono fatte più pressanti, De Laurentiis ha aggiunto che la figura del direttore sportivo, per quanto importante, non può essere considerata così centrale da monopolizzare le domande di una conferenza stampa organizzata per dare informazioni sul Napoli della prossima stagione. Ha anzi aggiunto che la prossima stagione del Napoli non deve per forza basarsi sulla figura del direttore sportivo.

«Non siamo qui per parlare del direttore sportivo né tantomeno dell’allenatore, poi io vi rispondo, ma siamo qui per parlare di altro, il ritiro in Abruzzo, avete domande sugli orsi in Abruzzo? Se in un contesto dove il Napoli, a torto o a ragione, è stato considerato il 17esimo club tra i 50 più importanti, lei ha interesse a parlare del direttore sportivo? Per quanto sia importante la figura di un diesse non è centrale rispetto alla richiesta di informazioni sulla prossima stagione, che non credo debba basarsi per forza su un direttore sportivo, mi scusi, eh?!».

