Conceiçao ha chiesto a De Laurentiis garanzie tecniche. Il presidente scettico sul suo gioco (Gazzetta)

Il nodo della clausola può essere aggirato grazie alla mediazione di Mendes e ai buoni rapporti tra il tecnico e il Porto, ma ci sono altre perplessità

La Gazzetta dello Sport fa il punto su Conceiçao al Napoli. La clausola da 10 milioni che lo lega al Porto, scrive, potrebbe anche non rappresentare un problema, ma De Laurentiis è scettico sul gioco praticato dall’allenatore portoghese.

La clausola: c’è la mediazione di Mendes, che ha già assicurato al presidente del Napoli che si può trovare un modo per liberare Conceiçao. Non solo: il tecnico ha un ottimo rapporto con il presidente del Porto, Pinto Da Costa, dunque potrebbe essere trovata una soluzione. La rosea scrive, insomma, che “la clausola è un ostacolo che può essere aggirato“.

“La figura chiave in tal senso è Jorge Mendes, che ha già discusso in via preliminare con De Laurentiis della possibilità che il tecnico possa trovare il modo di liberarsi dal club portoghese. Oltre alla mediazione dell’agente, i rapporti umani tra Conceiçao e il presidente Pinto Da Costa sono ottimi e il senso di riconoscenza per i nove trofei conquistati in sei anni potrebbe prevalere sui vincoli legali”.

Tuttavia, De Laurentiis ha dei dubbi. Il presidente apprezza il profilo di Conceiçao, la sua “personalità forte”, con cui sa fare presa sui calciatori. Ha dalla sua il fatto di conoscere già la Serie A e di aver fatto un buon lavoro in Champions. Ma innanzitutto il tecnico ha chiesto al presidente garanzie sui giocatori che restano, che De Laurentiis non può fornire. E poi lo stesso De Laurentiis, come detto in principio, ha delle perplessità sul gioco dell’allenatore.

“Conceiçao è ambizioso. Vuole misurarsi in un contesto di spessore ancora maggiore, magari in uno dei principali campionati. In particolare desidera una squadra in cui, a differenza del Porto, non deve temere di perdere i migliori talenti della rosa al termine di ogni stagione. Il Napoli, così come tante altre società, non sarebbe in grado di garantirgli una simile stabilità perché davanti a offerte irrinunciabili non esistono incedibili. Se dovesse verificarsi qualche partenza illustre nei prossimi mesi, quindi, potrebbe perdere interesse in questa soluzione. Esiste anche una riserva di carattere tattico, criterio che De Laurentiis considera nella selezione dell’allenatore. Le idee di Conceiçao non sono molto simili a quelle di Spalletti: la compattezza del suo 4-4-2 ha poco a che vedere con la verticalità del 4-3-3 del Napoli campione. In ogni caso si tratta di un tecnico preparato e che sa fare calcio, con le qualità necessarie per trovare un compromesso con il materiale a disposizione”.

