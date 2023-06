Adani: «De Laurentiis non ha gradito che tutti si sono complimentati con Spalletti ma non con lui»

Nel corso della Bobotv: «De Laurentiis non ha tolto a Spalletti il riconoscimento per quello che ha fatto, ma ci tiene a dire quando parla che il merito di tutto è suo»

Daniele Adani, nel corso della Bobotv su Twitch, ha parlato dell’addio di Luciano Spalletti e delle reazioni del presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis

«De Laurentiis non ha tolto a Spalletti il riconoscimento per quello che ha fatto a Napoli, ma ci tiene a dire quando parla che il merito di tutto è suo. Lui non toglie nulla al lavoro di Spalletti, anzi l’hanno visto in tutta il mondo. A De Laurentiis sono girati i coglioni che tutti si sono complimentati con Spalletti ma non con lui»

