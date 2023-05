Zola: «Provavo adulazione per Maradona, lottava per noi. Pensava più agli altri che a sé stesso»

Al CorSera: «Il Napoli ha vinto giocando benissimo. Abbiamo una chat su WhatsApp, “Napoli legends”. Ci sono Renica, De Napoli ma anche Hamsik e Mertens»

Gianfranco Zola ha intrapreso una nuova esperienza, al fianco di Matteo Marani, il nuovo presidente della Lega Pro. Dal 9 febbraio è il vicepresidente con il compito di dare una spinta allo sviluppo del settore giovanile.

«Il mio obiettivo è dare un impulso a riforme che aiutino i ragazzi. Bisogna stare attenti a come si allenano, dar loro tempo e consigli giusti. Solo così possiamo tornare a produrre giocatori di un certo tipo».

Zola ha iniziato a incantare con le sue giocate sui campetti della Serie C:

«È stato il mio trampolino di lancio. Prima la Nuorese, poi la Torres. Senza quelle opportunità non so se ce l’avrei fatta a sfondare».

Con le squadre ancora impegnate nelle coppe europee, in campionato la lotta per un posto in Champions è più viva che mai. Zola fa un pronostico:

«Inter e Lazio hanno qualcosa in più delle altre. L’ultimo posto se lo contenderanno Juve e Milan».

Si arriva così al Napoli:

«Ha vinto giocando benissimo. Pressing alto, coraggio, pazienza: le qualità delle migliori in Europa. Sono orgoglioso. Manco da Napoli da tanti anni, ma ho festeggiato con loro. Quando vinci lì non puoi dimenticarlo. Sono cose che ti restano dentro».

Zora era presente insieme a Maradona nello scudetto del 1990:

«Diego era una persona di uno spessore unico. Provavo una sorta di adulazione per lui. E lottava per noi. Le faccio un esempio: io e Massimo Tarantino non eravamo inclusi nel premio scudetto, lui si batté con la società per farcelo avere. Si esponeva, pensava più agli altri che a sé stesso».

Esiste anche una chat degli eroi di quello scudetto. Si chiama “Napoli legends”:

«Sì, abbiamo una chat su WhatsApp, “Napoli legends”, in cui sono iscritti sia quelli del mio gruppo, come Renica e De Napoli, sia campioni di questi anni, ad esempio Hamsik e Mertens».

