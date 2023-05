Zielinski: «Oggi dovevamo fare meglio. Ho sbagliato due o tre passaggi»

A Sky: «Dispiace per i tifosi, dobbiamo fare bene contro l’Inter. A fine stagione il mio procuratore parlerà con la società. Io vorrei rimanere a Napoli»

Ai microfoni di Sky è intervenuto Piotr Zielinski dopo la sconfitta contro il Monza. Il Napoli ha incassato due gol, il primo di Dani Mota, il secondo da Andrea Petagna, ex azzurro.

«Nonostante tutto questo oggi dovevamo fare meglio, dispiace per i tifosi che sono venuti e hanno visto questa partita che purtroppo abbiamo perso, dobbiamo lavorare duro e fare bene contro l’Inter»

A Zielinski, De Grandiis chiede perché non tira più di quanto faccia già. Il polacco sa calciare con entrambi i piedi. Una battuta anche sul suo futuro:

«Lo so che devo tirare più spesso di destro o di sinistro, oggi ho fatto un tiro da fuori e sono stato pericoloso, in altre situazioni ho passato la palle, due o tre volte ho sbagliato anche. Il tiro è la mia arma e devo usarla più spesso. Ho un altro anno di contratto, dopo questa stagione il mio procuratore parlare con la società e prenderemo una decisione. Io sto bene a Napoli e vorrei rimanere»

Poi sulla fascia da capitano oggi sul braccio del polacco:

«Sento responsabilità, la fascia da capitano è un onore, sono da sette anni a Napoli e la fascia è una bellissima cosa. L’anno scorso è successo un paio di volte, non è una cosa nuova per me. È un responsabilità grande e la sento, io cerco di rispondere sul campo».

