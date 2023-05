Zazzaroni: «Leggo che Allegri gioca da far schifo e dovrebbe dimettersi. Cazzate a go go»

Oggi ha ribadito il concetto espresso ieri sera a Pressing: «Allegri ha sbagliato la stagione ma è il secondo allenatore italiano più bravo dopo Ancelotti»

Sul Corriere dello Sport, questa mattina, il direttore Zazzaroni nel suo consueto editoriale parla della Juventus di Allegri. Secondo il direttore il primo problema della Juve è che ha paura di essere sé stessa.

“Vero: da un anno all’altro la crescita non c’è stata, errori e casini si sono invece moltiplicati. Se però uno si sofferma sui numeri si accorge che rispetto alla trentaduesima della stagione scorsa, la Juve ha in meno 2 punti e 2 gol, uno segnato e l’altro subito. I fenomeni che dovevano alzare il livello hanno brillato per assenza infinte e di vario genere, Kostic garantisce i cross ma non supera l’uomo in dribbling nemmeno sotto tortura e Vlahovic è bloccato dall’ansia“.

L’editoriale sembra andare in una direzione ben precisa e alla fine Zazzarroni assolve mister Allegri:

“Leggo continuamente che Allegri è rimasto indietro, gioca da far schifo e dovrebbe dimettersi. Cazzate a go go“.

Un concetto, quello dell’editoriale, ripetuto anche ieri sera durante la puntata di Pressing di cui Zazzaroni era ospite:

«La Juventus ha due punti in meno rispetto allo scorso anno ma la squadra è inferiore a quella dello scorso anno. Mancano almeno 18 gol tra Morata e Dybala. Pogba, Di Maria e Paredes non li ha quasi mai avuti. Kostic lasciamo perdere. Allegri nervoso? Se per 9 mesi ti danno del cretino, dicono di dimettersi, ti dicono che sei poco aggiornato, forse ti girano un po’ le balle. L’ho ripetuto cento volte. Allegri ha sbagliato la stagione ma è il secondo allenatore italiano più bravo dopo Ancelotti. Nella vita solo Dio non sbaglia».

ilnapolista © riproduzione riservata