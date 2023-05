Udinese-Napoli, tifoso azzurro scopre Daspo nel tentativo di acquistare un biglietto

Voleva vedere la partita sui maxischermi del Maradona: «Non mi capacito. Non faccio parte di nessun gruppo ultrà eppure pare che sulla mia testa penda questo divieto»

A riportare la notizia è Sky Tg24. Un tifoso del Napoli, il 47enne C.D.R. ha scoperto di avere a suo carico un Daspo. Ironia della sorte però lui non va allo stadio dal 1991, più o meno da quanto aveva 15 anni.

L’imprenditore che da anni vive a Roma ha provato ad acquistare un biglietto per poter entrare al Maradona in occasione della partita Udinese-Napoli, trasmessa sui maxischermi dello stadio per festeggiare il match point scudetto. Aveva anche la tessera del tifose con se, ma il sistema lo ha buttato fuori in pochissimo tempo. A sua carico ci sarebbe infatti un Daspo che gli impedisce di partecipare a qualsiasi manifestazione sportiva.

L’ imprenditore napoletano ha raccontato il suo stupore:

«Non mi capacito, sono un tifoso del Napoli da sempre ma sono anni e anni che non vado allo stadio, che all’epoca si chiamava San Paolo. Non faccio parte di nessun gruppo ultrà eppure, dal responso che mi è stato notificato mentre cercavo di acquistare un ingresso per giovedì, pare che sulla mia testa penda questo divieto che ora mi costringerà a vedere l’agognata partita a casa».

Nel frattempo continua la coda all’acquisto dei biglietti. Sul sito di Ticketone sono oltre 20mila i tifosi in attesa di poter acquistare il pass per entrare al Maradona. Il costo del biglietto unico è di 5 euro e il ricavato, al netto delle spese, sarà devoluto in beneficenza come ha specificato il presidente De Laurentiis nel corso della conferenza stampa di questa mattina. Per le prime ore, fino alle 18 di oggi, sarà attiva la prelazione per gli abbonati della SscNapoli, poi la vendita sarà libera.

ilnapolista © riproduzione riservata