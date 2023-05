Udinese-Napoli, primi cinque arresti. Si sospetta la presenza di tifosi di altre squadre

Ne scrive il Gazzettino del Nord-Est. Due persone arrestate a Udine, e poi a Pordenone, Gorizia, Napoli. Gli ultras non hanno fatto invasione

Cinque arresti per gli scontri di Udinese-Napoli. Ne scrive il Gazzettino. Negli scontri sono rimaste ferite 15 persone, di cui sei sono state ricoverate (una in condizioni gravi per fratture agli arti).

La polizia ha arrestato cinque persone per gli incidenti di due sere fa allo stadio Dacia Arena, in applicazione della norma che prevede l’arresto in flagranza nelle 48 ore successive ai fatti. A condizione che si tratti di gravi tipi di reati commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive, e quando, ad esempio, non è possibile procedere immediatamente all’arresto per ragioni di sicurezza. Come prevede la regola, i responsabili dell’aggressione sono stati individuati dall’analisi dei filmati, girati con tanti telefoni cellulari e dalle 400 telecamere ad alta definizione installate al Dacia Arena.

I primi risultati si registrano oggi, a carico di due persone arrestate a Udine, e poi a Pordenone, Gorizia, Napoli. Alle due persone arrestate a Udine è contestato anche il reato di resistenza.

Secondo voci non confermate, tra i facinorosi – che sono stati molti di più allo stadio – ci sarebbero tifosi anche di altre squadre. Comunque, questo di oggi non è che il primo passo dell’inchiesta aperta: il procuratore capo di Udine, infatti, Massimo Lia, ha già precisato che le indagini proseguono. È presumibile che, conclusasi questa prima fase, concentrata sugli eventi più gravi, vengano contestate violazioni più lievi, sanzionate con Daspo (divieto di seguire manifestazioni sportive), ad esempio. Dopo il triplice fischio finale dell’ arbitro, le tifoserie assiepate in Curva Nord (Udinese) e Curva Sud (Napoli) hanno rispettato l’indicazione di restare sugli spalti senza invadere il campo. A scendere nel rettangolo, infatti, sono stati gli spettatori di settori come Distinti e Tribune. Non si esclude la fondatezza della voce che qualche simpatizzante dei napoletani si sia avvicinato alla Curva Nord rivolgendo qualche sfottò, ma qualora fosse vero, non giustificherebbe la reazione violenta dei tifosi bianconeri che, impugnando cinghie e forse bastoni, sono scesi anche in campo aggredendo i supporter avversari.

