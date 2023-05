Spalletti: «Sotto sotto tutti volevano vincessimo noi se non avesse vinto la propria squadra»

«Si percepisce questa disponibilità ad essere felici se lo vinceva il Napoli e si sente nelle altre città. Tutto il calcio ha festeggiato»

A Spalletti in conferenza stampa è stato chiesto se ha percepito il valore sociale della vittoria del Napoli. Il Napoli, dopo il pareggio con l’Udinese, è diventato campione d’Italia 2023, conquistando il terzo scudetto della sua storia.

Durante la conferenza stampa prima di Monza-Napoli, Spalletti spiegato come nessuno poteva immaginarsi il successo del Napoli e in fondo, questo successo, ha fatto bene a tutti. Tutti, in fondo, speravano che, se la propria squadra non poteva vincere lo scudetto, allora sarebbe stato più bello lo avesse vinto il Napoli. Così è stato, per merito di Spalletti, dei suoi calciatori e di tutta la società:

«Il valore sociale del calcio a Napoli si percepisce bene, come anche le altre tifoserie di molte altre squadre hanno percepito il valore che aveva la vittoria del Napoli. Ho ricevuto partecipazione da tantissime persone che hanno a cuore le sorti di altre squadre. E questa disponibilità ad essere felici se lo vinceva il Napoli si percepisce e si sente nelle altre città e ha fatto comodo a tutto il calcio, perché tutto il calcio ha festeggiato. Sotto sotto tutti volevano che lo vincessimo noi se non lo avesse vinto la propria squadra del cuore. Era inimmaginabile da fuori, anche per me è stato così quando ho lavorato altrove».

ilnapolista © riproduzione riservata