Spalletti porta un bimbo a spasso per il campo a Monza: «Dava il cinque a tutti…»

Nel prepartita di Monza-Napoli, l’allenatore del Napoli, Luciano Spalletti, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Dazn.

Spalletti, abbiamo visto il suo ingresso in campo con un bambino…

«Ce ne sono di centinaia di bambini fuori per vedere arrivare qui i calciatori del Napoli e questo smaniava particolarmente per dare il cinque a tutti, mi ha chiesto di portarlo in panchina con me e gli ho fatto fare un giro nello spogliatoio e l’ho portato in campo per vederlo da vicino, faceva “Uao”, è stato molto carino, poi purtroppo dovrà vederla da fuori, ma la presenza di molti bambini così è il segno che il calcio avrà un futuro».

Spalletti su Osimhen:

«Ci ha dato un grande vantaggio e noi vogliamo restituirgli felicità, dalla prima partita dell’anno scorso quando fu espulso, ha fatto vedere che è un calciatore incredibile».

