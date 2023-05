Spalletti e De Laurentiis, fumata grigia: nuovo incontro in settimana (CorSport) 

Troppi occhi e orecchie indiscrete a cena, venerdì. I due si ritroveranno per discutere del post-Giuntoli e delle contromosse agli eventuali addii dei big

Venerdì sera Luciano Spalletti ha incontrato De Laurentiis per discutere del suo futuro nel Napoli. Da quanto filtra, il tecnico sarebbe vicino ad un accordo di prolungamento fino dal 2025 con un ritocco dell’ingaggio. Il Corriere dello Sport scrive che c’è ottimismo in merito alla chiusura e aggiunge che comunque ci sarà un nuovo incontro tra le parti in settimana. Ci sono alcune cose da chiarire, soprattutto sul futuro del Napoli. Il quotidiano parla di “fumata grigia” e di un vago senso di inquietudine.

“Quando Luciano Spalletti lascia che resti un velo sul venerdì sera, sulla chiacchierata con De Laurentiis e Chiavelli, su ciò che resta del menù, l’unica pietanza che si può scorgere su quel tavolo è un vago senso di inquietudine, le perplessità che galleggiano nell’aria e domande e risposte che certo non potevano emergere compiutamente in una cena praticamente pubblica, la gente intorno, gli occhi di chiunque addosso e pure i taccuini e le telecamere arroccati all’uscita del ristorante”.

L’argomento chiave della cena tra presidente e allenatore “è stata la trasparenza sul progetto, la consistenza delle idee”.

De Laurentiis ha offerto al tecnico un biennale con ritocco dell’ingaggio. Ma il nodo non sono i soldi, ma il progetto futuro. Il quotidiano sportivo scrive che il nuovo incontro verterà sul futuro dell’organizzazione societaria e sulle contromosse del club in caso di addio di big:

“Ci sono aspetti centrali sui quali orientarsi, non sono riferimenti marginali, non può essere l’organizzazione interna. Né le possibili contromosse agli eventuali addii di Kim o di chi verrà tentato dalla ricchezza altrui. Né una chiarezza di fondo nei rapporti che eviti lo spargimento inutile di energia nervosa. E però, per affrontare i temi in sequenza, sarà necessario un pizzico di privacy: si potrà, anzi si dovrà riparlarne in settimana, spazzando via l’opacità per starsene sempre dentro un sogno, non certo per ritrovarsi, poi, infilato in un incubo. Non si rovinano le favole”.

