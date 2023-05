Spalletti: «Dicono che ho un carattere difficile, ma stride con la mia lunga permanenza sulla panchina di poche squadre»

Il tecnico del Napoli presentando Udinese-Napoli: «È difficile trovare un altro allenatore che ha consumato la carriera solo in 4-5 squadre»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti parte subito forte in conferenza per presentare il match di domani contro l’Udinese e sulla prima domanda precisa sul suo carattere

«Ho molte persone a cui sono legati affettivamente a Udine perchè poi quando torno indietro a quello che è statoil mio percorso ci sono molte squadre dove sono rimasto per molti anni. Tipo roma 7 anni, udinese 5 anni, Empoli 5 anni. Quando si dice che ho un carattere difficile la cosa stride un po’ perchè è difficile trovare un altro allenatore che si è consumato la carriera in 4-5 squadre. All’Udinese fui chiamato quando la squadra aveva difficioltà, ci salvammo al primo anno. Dopo mi lasciarono andare da un’altra parte per poi riprendermi e ci rimasi per molto tempo. Questo mi fece legare rapporti con Pierpaolo Marino, ho letto sua intervista e sono d’accordo che questo napoli qui è partito della C. Lui è un totme del calcio. Poi la famiglia pozzo che mi ha dato moltissimo con i quali avevo legato un rapporto stretto poi come calciatore ho avuto Sottil che già quando ci si è fatto amichevole con l’Ascoli si vedeva che avrebbe avuto un futuro importante da allenatore. Già ai tempi dell’Udinese era quello delle discussioni in campo su cosa fare. Sono ricordi belli, mi fa piacere incontrarli ora in un momento importante per la nostra storia»

ilnapolista © riproduzione riservata