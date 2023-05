Spalletti: «A Napoli potevo solo vincere, per essere arrivato terzo mi avete detto che dovevo andare via»

In conferenza il tecnico del Napoli: «Non ho detto sì al Napoli per portare a casa lo stipendio, non ne ho bisogno, so che l’unica scappatoia era vincere»

Nella conferenza di presentazione della gara di domani contro l’Udinese, il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha messo in chiaro alcuni punti sul motivo per cui è a Napoli

«Quando mi ha chiamato il Napoli e ho detto sì, perché l’ho detto? Ho detto di sì per vincere e basta, perché per quello che hanno visto con Sarri, Benitez e Ancelotti cosa vengo a fare? Per portare a casa lo stipendio? Ce l’ho già la bistecca, sono fortunatissimo. Non sono venuto per rotolare le giornate, l’unica scappatoia era vincere. Perché l’anno corso per essere arrivato terzo mi avete attaccato gli striscioni di andare via e tutt’ora ci sono critiche e sovra critiche che è anche corretto perché per non avere critiche bisogna non fare questo lavoro. Anche se bisognerebbe chiedersi se questi che criticano e si divertono a farlo tengono al Napoli»

