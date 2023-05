Scudetto Napoli, le zolle della Dacia Arena in vendita su Ebay a 700 euro

Il Messaggero Veneto scrive di un annuncio comparso stamattina e poi rimosso. Secondo Tuttoudinese non è stato un caso isolato

Una curiosa notizia, quella che pubblica il Messaggero Veneto. Su Ebay, oggi, è comparso l’annuncio di un venditore privato che voleva vendere una zolla strappata al campo dello stadio di Udine, Dacia Arena, a 100 euro come base di partenza. Una zolla del prato dove il Napoli di Luciano Spalletti ha vinto lo scudetto , insomma.

Il testo dell’annuncio rimarcava proprio questo:

«Vendo Zolla Terreno Dacia Arena Napoli campione».

E tra le caratteristiche dell’oggetto in vendita metteva in evidenza il fatto che fosse

«nuovo, non usato, non aperto e non danneggiato».

L’annuncio è sparito nel corso della giornata, adesso non c’è più, ma il Messaggero Veneto ha fatto in tempo ad immortalarlo prima che fosse rimosso. L’obiettivo del venditore era partire da 100 euro come base d’asta e arrivare a 700. Più spese di spedizione, ovviamente: 5,99 euro.

Secondo quanto scrive Tuttoudinese, però, il venditore di cui sopra non sarebbe l’unico ad avere avuto l’idea. Il portale parla di diversi annunci simili al suo, con le zolle della Dacia Arena in vendita e con prezzi già alle stelle.