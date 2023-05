Scontri alla Dacia Arena, il Questore di Udine: «dalle verifiche a posteriori non ci sono episodi di particolari gravità»

A Sky: «È evidente che l’appello sia andato a vuoto. Adesso siamo concentrati sull’individuazione dei protagonisti che saranno severamente puniti»

Sugli scontri alla Dacia Arena, dopo il fischio finale di Udinese-Napoli, ha parlato a Sky il Questore di Udine:

«È evidente che l’appello sia andato a vuoto, tutto sommato all’esito delle verifiche fatte a posteriori non ci sono stati episodi di particolari gravità. Adesso siamo concentrati sull’individuazione dei protagonisti che saranno severamente puniti. Diciamo che le forze dell’ordine sono entrate in campo all’89’, andrebbe conosciuta la regolamentazione dell’utilizzo degli impianti da parte delle forze dell’ordine che è eccezionale rispetto ad un organizzazione che prevede l’uso degli steward».

Ieri sera, dopo il triplice fischio dell’arbitro Abisso, la prevedibile invasione di campo ha provocato degli scontri Dacia Arena fra le tifoserie. Nel parapiglia Spalletti bonariamente scortato ha preso subito la via per il tunnel. Si registrano però bruttissimi episodi di violenza. Le diverse minacce contro i festeggiamenti azzurri fuori i propri confini si sono concretizzate proprio in quegli istanti di festa. Alcuni criminali ultras di Udine si sono riversati sul terreno di gioco a caccia del tifoso napoletano di turno. Stupisce l’atteggiamento, se pur comprensibile, degli steward. Inermi davanti a individui con il volto coperto e in mano cinture, bastoni, spranghe e catene.

