Scaroni (presidente del Milan): «Il colloquio con gli ultras è stato positivo»

Scaroni alla Milano Football Week: «mi hanno detto che è stato un episodio di incoraggiamento, che ha mostrato l’attaccamento dei tifosi»

La sconfitta del Milan contro lo Spezia è stato un risultato più che negativo, una sconfitta che arriva su un momento delicato. A meno di due giorni dalla sfida contro l’Inter, Paolo Scaroni (presidente del Milan) è stato intervistato alla Milano Football Week in merito al suo Milan, ma anche all’episodio della curva. Queste sono state le parole del presidente rossonero:

«Di partite andate male non ricordo solo quella di ieri, ma anche altre in questa stagione. Potrei citare il Sassuolo in casa per esempio… Si cade e ci si rialza e sono convinto che il Milan si rialzerà subito. Il colloquio dei giocatori con la Curva mi viene detto sia stato un episodio di incoraggiamento, di simpatia, che ha mostrato l’attaccamento dei tifosi alla squadra. Lo vedo come una cosa positiva».

Ha poi aggiunto un commento sulle aspettative della sfida contro i nerazzurri:

«Ce la deve fare, per forza. Dobbiamo ribaltare il risultato: il Milan è capace di farlo anche se avremo assenze pesanti. Ultimamente ho visto un’Inter fortissima e anche i giocatori che sembrano in un momento difficile, sono riemersi proprio adesso. Un Milan compatto però può farcela».

Il presidente in persona sarà presente alla partita, pronto a seguire i suoi davanti a una bolgia di nerazzurri, a un passo dalla finale di Istanbul:

«In trasferta vado poco, ma questa volta ci sarò perché questo derby sarà un tale spettacolo che non intendo perdermelo. Mercoledì a San Siro l’atmosfera era bellissima e tutto il mondo lo ha visto. E’ stato un bello spot per il nostro calcio».

