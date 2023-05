Eto’o: «Lukaku non ha ancora espresso il suo potenziale»

Il campione alla Milano Football Week: «Onana o Maignan? Onana, all’inizio nessuno ci credeva ma sapevo avrebbe dimostrato il suo valore»

Samuel Eto’o, leggenda del calcio e presidente della federazione calcistica camerunense è stato intervistato alla Milano Football Week in merito a due tematiche molto importanti per i tifosi dell’Inter: la permanenza dei due giocatori Lukaku e Onana. Il primo è ritornato quest’anno al Chelsea, ma dopo un breve periodo di sfiducia è tornato a segnare goal molto pesanti per la sua squadra. Il secondo, invece, è il portiere che ha dimostrato di meritare un posto speciale nella classifica dei migliori del mondo. Su Lukaku, suo ex compagno di squadra in Premier League:

«Lukaku non ha ancora espresso il suo potenziale, è un giocatore fisico e intelligente che fa una grande quantità di goal. Vi dico che accettavo di stare in panchina solo se l’allenatore metteva al mio posto Romelu. Penso che il ritorno al Chelsea lo abbia un po’ frenato, ma con un po’ di fiducia in sé e le sue qualità può essere uno dei migliori attaccanti insieme a Dzeko, Lautaro, Haaland, Mbappè e anche Giroud».

Inoltre, un altro argomento importante è stato Onana, il portiere dell’Inter che ora vive il suo confronto con Maignan. Anche sul portiere connazionale di Eto’o c’è un aneddoto interessante:

«Certo, sono entrambi due ottimi portieri, ma io preferisco Onana. Lo dico con tutta la franchezza, perché è molto più abile con i piedi. Quando ci furono i primi contatti con Onana, non tutti erano convinti di lui, ma io ho rassicurato i dirigenti che avrebbe dimostrato il suo valore».

