Sarri: «Contento per il Napoli ma un minimo giramento c’è, mi sarebbe piaciuto vincerlo io»

Maurizio Sarri a Sky ha parlato dello scudetto del Napoli.

«Sono contento, come ho sempre detto da bambino ero tifoso del Napoli, mi dà gusto vederli vincere lo scudetto. È palese che un minimo giramento c’è magari mi sarebbe piaciuto arrivarci a me».

Stasera la Lazio ha battuto il Sassuolo 2-0 e il Napolista ha scritto:

Niente scudetto in albergo. La Lazio di Maurizio Sarri ha battuto 2-0 il Sassuolo con gol di Felipe Anderson al 14esimo e nel finale di Basic. Il Sassuolo ha sfiorato il pareggio in più occasioni, poi si è arreso.

Alla squadra di Spalletti manca ancora un punto per l’aritmetica vittoria del campionato. La squadra giocherà giovedì sera (ore 20.45) a Udine, le basterà pareggiare per vincere il terzo scudetto della sua storia. La partita sarà trasmessa in diretta anche al Maradona attraverso l’installazione di maxi-schermi.

