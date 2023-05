Roma, tre giornate di squalifica a Foti per la manata in faccia a Gimenez

Il vice di Mourinho colpì al volto il giocatore del Feyenoord durante il primo tempo del match. Ammonizione per Mou per aver ritardato il calcio di inizio

Arriva la stangata della Uefa per Salvatore Foti, vice dell’allenatore della Roma, José Mourinho, per la manata in faccia rifilata all’attaccante messicano del Feyenoord, Santiago Gimenez. Ieri, nella semifinale di andata della Roma con il Bayer Leverkusen, Foti ha già contato una squalifica.

L’Uefa ha stabilito che le giornate di stop, per Foti, dovranno essere tre. Dunque, anche se la Roma dovesse aggiudicarsi la finale di Budapest, il prossimo 31 maggio, Foti non potrà assistere al match dalla panchina.

La Uefa ha anche punito Mourinho con un’ammonizione per aver ritardato il calcio di inizio e la Roma con 56mila euro di multa per blocco degli scalini e lanci di petardi.

Due giornate anche a Gimenez, della squadra olandese.

Durante il primo tempo di Roma-Feyenoord, quando era passata circa mezz’ora dal fischio di inizio, il vice di José Mourinho, Salvatore Foti, fu espulso per aver messo le mani addosso ad un calciatore della squadra avversaria, Gimenez. Il malcapitato, nel tentativo di agguantare la palla, era finito fuori dal campo ed era entrato nell’area tecnica della Roma, davanti alla panchina giallorossa. A questo punto, Foti lo aveva colpito al volto e Gimenez era caduto a terra. Si era scatenato un inizio di rissa nei pressi del quarto uomo. L’arbitro Taylor aveva espulso Foti e poi aveva cercato faticosamente di riportare l’ordine in campo.

