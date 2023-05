Report Napoli, Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato

Per il georgiano lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo. Mario Rui ritorna in gruppo

Continuano gli allenamenti al Konami Training Center di Caste Volturno in vista della partita di campionato contro l’Inter. A Napoli, i campioni d’Italia sfidano la finalista di Champions League in un Maradona pieno di azzurro.

Spalletti recupera Osimhen e Mario Rui. Il portoghese ha recuperato l’infortunio e ha svolto tutta la seduta insieme al gruppo. Zedadka ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo. Anche Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato a causa di un trauma contusivo subito ieri in allenamento.

Di seguito il report del Napoli:

“Seduta mattutina per il Napoli all’SSCN Konami Training Center.

Gli azzurri preparano il match contro l’Inter in programma domenica alle ore 18 allo Stadio Maradona per la 36esima giornata di Serie A.

La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello.

Successivamente il gruppo ha svolto esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto.

Chiusura dedicata a lavoro tattico. Mario Rui ha fatto intera seduta in gruppo. Zedadka ha svolto allenamento personalizzato in campo e palestra. Kvaratskhelia ha svolto lavoro personalizzato in palestra e in campo in seguito ad un trauma contusivo subìto ieri in allenamento“.

📌 Report allenamento https://t.co/926toX6UpF — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 19, 2023

ilnapolista © riproduzione riservata