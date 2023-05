Reina cerca casa a Posillipo: rientro a Napoli come vice di Benitez? (CorMez)

Avvistato a via Scipione Capece mentre si informava sulla presenza di appartamenti liberi. Contatti con un’agenzia immobiliare della zona

Il Corriere del Mezzogiorno lancia un’ipotesi per la panchina del Napoli, che presto sarà lasciata da Luciano Spalletti. L’allenatore potrebbe diventare Rafa Benitez, con Pepe Reina come vice. La suggestione nasce dal fatto che il portiere del Villareal, ex Napoli, sta cercando casa in città, a Posillipo. E’ stato visto nei pressi di via Scipione Capece mentre domandava ad un custode se ci fossero appartamenti liberi ed ha anche preso contatti con un’agenzia immobiliare che tratta case nella zona.

Il quotidiano scrive:

“Via Scipione Capece, quartiere Posillipo: è qui che si è visto passare nelle ultime ore Pepe Reina, per 4 stagioni portiere del Napoli, oggi al Villarreal. E fino a questo punto tutto normale. Il fatto che incuriosisce è che il madrileno abbia domandato ad un custode se nei dintorni ci fossero appartamenti liberi. Si è rivolto anche ad una nota agenzia immobiliare per capire quali opportunità avrebbe potuto prendere in considerazione per una sua prossima sistemazione. Un blitz inaspettato e che non escluderebbe a questo punto, per i dialoghi in corso, un rientro a Napoli nello staff tecnico di Rafa Benitez – entrambi legatissimi – scelto da De Laurentiis per sostituire Luciano Spalletti, orientato a lasciare Napoli”.

Reina, che ad agosto compirà 41 anni, potrebbe fare il vice di Benitez al Napoli, secondo il CorMez. Del resto il suo rapporto con la città è sempre stato strettissimo, anche se quello con il presidente De Laurentiis, invece, è sempre stato tribolato, ma sono ormai trascorsi cinque anni dal suo ultimo contratto con il Napoli. Acqua passata, insomma.

Qualche giorno fa, la Gazzetta dello Sport lanciava l’idea Benitez per il post Spalletti.

“Di sicuro ancora non si è mosso in maniera definitiva ma i contatti con Rafa Benitez ci sono da tempo e il tecnico spagnolo conosce bene ambiente e ambizioni, oltre a stimare parecchio Spalletti e il suo lavoro”.

