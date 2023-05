Polemica per i graffi ad Haaland ma i difensori non ci stanno: è lui a prendere a pizzicotti gli avversari

Guardiola ha criticato il difensore dell’Everton Mina ma Ben Mee (del Brentford) ha raccontato che è il norvegese a intimidire gli altri

Al termine della partita tra il Manchester City e l’Everton, Haaland si è tolto la maglia, come è abitudine di tutti i giocatori. Sotto la divisa da citizen, tuttavia, c’erano diversi graffi e lividi che il norvegese si è procurato durante la partita. L’autore di queste ferite è il difensore della squadra di casa, Yerri Mina, ma non è sua l’idea di usare le unghie. Si tratta di un’abitudine di Haaland per affrontare gli avversari.

Prima dell’Everton e di Yerri Mina, un altro difensore di nome Ben Mee aveva affrontato Haaland e qualche settimana fa ha spiegato questa strategia. Come riportato anche dal quotidiano spagnolo As:

“Ben Mee ha svelato la ‘tecnica’ utilizzata da Erling Haaland contro i suoi difensori. ‘C’erano piccoli pizzicotti qua e là tra lui e me’, ha detto il difensore del Brentford del suo duello con l’attaccante norvegese. Tuttavia, questo fine settimana, questo ‘trucco’ del 9 del Manchester City si è rivoltato contro di lui”.

Questo perché Yerri Mina non si è lasciato intimorire dall’avversario e ha risposto a ogni graffio e pizzicotto dal primo minuto. Lo stesso arbitro ha dovuto riprendere più volte i due giocatori durante la partita tra City ed Everton. Lo stesso Guardiola ha trovato spiacevole quanto accaduto e ha parlato con il difensore a fine partita.

«Quello che ha fatto Mina non era necessario. Oltre il calcio, non serve comportarsi così ogni partita».

Forse Guardiola non credeva che Haaland fosse in grado di scegliere questi metodi, perché le critiche dell’allenatore spagnolo sono state commentate dal coach Sean Dyche, dell’Everton:

«Ogni partita? Guardiola deve averlo visto davvero bene, perché Mina non gioca da settimane».

